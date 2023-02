LA RANDO DU CIEL DE MEUSE Stenay Stenay Catégories d’Évènement: Meuse

Stenay

LA RANDO DU CIEL DE MEUSE, 16 septembre 2023, Stenay Stenay. LA RANDO DU CIEL DE MEUSE Stenay Meuse

2023-09-16 – 2023-09-17 Stenay

Meuse Stenay 2ème édition de la Rando du Ciel de Meuse organisé par les Cyclos du Ciel de Meuse Le samedi : quatre parcours : 35 – 60 – 90 et 150 kms

Le dimanche : deux parcours : 35 et 80 kms Plus d’infos à venir prochainement francois.schenini@wanadoo.fr +33 6 84 24 20 61 Stenay

dernière mise à jour : 2023-02-07 par

Détails Catégories d’Évènement: Meuse, Stenay Autres Lieu Stenay Adresse Stenay Meuse Ville Stenay Stenay lieuville Stenay Departement Meuse

Stenay Stenay Stenay Meuse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/stenay-stenay/

LA RANDO DU CIEL DE MEUSE 2023-09-16 was last modified: by LA RANDO DU CIEL DE MEUSE Stenay 16 septembre 2023 Meuse Stenay Stenay, Meuse

Stenay Stenay Meuse