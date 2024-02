LA RANDO DU BEAUF ! salle des fêtes de St Martin la rivière Valdivienne, samedi 6 avril 2024.

LA RANDO DU BEAUF ! salle des fêtes de St Martin la rivière Valdivienne Vienne

Randonnée gourmande déguisée sur le thème Beauf

Yooohh yyyooohhhh la compagnie !!

Nous revoilà avec notre randonnée déguisée gourmande et culturelle !!!

Rendez-vous le 6 avril !

On a plein de surprises pour vous !!!

Notre team vous prépare un super poulet basquaise !

Goooo ggooooooo on s’inscrit sur helloasso !!!

Il n’y en aura pas pour tout le monde ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 18:00:00

fin : 2024-04-06 23:59:00

salle des fêtes de St Martin la rivière 7 rue de l’abbé arnault

Valdivienne 86300 Vienne Nouvelle-Aquitaine artcacius@gmail.com

