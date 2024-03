LA RANDO DU BEAUF ! salle des fêtes de St Martin la rivière Valdivienne, samedi 6 avril 2024.

LA RANDO DU BEAUF ! Randonnée gourmande déguisée sur le thème Beauf 6 et 7 avril salle des fêtes de St Martin la rivière sur reservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-06T18:00:00+02:00 – 2024-04-06T23:59:00+02:00

Fin : 2024-04-07T00:00:00+02:00 – 2024-04-07T03:00:00+02:00

Yooohh yyyooohhhh la compagnie !!

Nous revoilà avec notre randonnée déguisée gourmande et culturelle !!!

Rendez-vous le 6 avril !

On a plein de surprises pour vous !!!

Notre team vous prépare un super poulet basquaise !

Goooo ggooooooo on s’inscrit sur helloasso !!!

Il n’y en aura pas pour tout le monde !

salle des fêtes de St Martin la rivière 7 rue de l’abbé arnault Valdivienne 86300 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/art-cacius/evenements/la-rando-du-beauf-randonnee-gourmande-deguisee-animee?fbclid=IwAR0J4PzhEN0OrS92mElKLYUNRh1TH7fo3at06vmvWx2-rpw5Qc8CGVxKBuA »}, {« type »: « email », « value »: « artcacius@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0787427918 »}]

randonnée gourmande