La Rando d’Hurigny Hurigny Saône-et-Loire

Quatre circuits pédestres/trail de 5, 9, 14 et 20 km sont proposés ainsi que trois circuits VTT de 25, 35 et 45 km (parcours pédestres et VTT séparés).

De superbes circuits dans notre campagne mâconnaise où alternent vignes, forêts et prairies. Dénivelés des parcours pédestres 60 m d+ pour le 5 km (accessible aux poussettes), 200 m d+ pour le 9 km, 350 m pour le 14 km et 500 m d+ pour le 20 km. Dénivelés des parcours VTT 600 m d+ pour le 25 km, 900 m d+ pour le 35 km et 1200 m d+ pour le 45 km. Des ravitaillements sont prévus sur les parcours ainsi qu’une buvette à l’arrivée. 5 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-08 08:00:00

fin : 2024-09-08 14:00:00

Salle des Sports

Hurigny 71870 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté dbaillet71@gmail.com

L’événement La Rando d’Hurigny Hurigny a été mis à jour le 2024-04-08 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)