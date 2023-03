La Rando d’Hurigny Hurigny Catégories d’Évènement: HURIGNY

Saône-et-Loire

La Rando d’Hurigny, 10 septembre 2023, Hurigny . La Rando d’Hurigny Salle des Sports Hurigny Saône-et-Loire

2023-09-10 08:00:00 – 2023-09-10 14:00:00 Hurigny

Saône-et-Loire 3 3 EUR 5-9-18 km (pédestre et trail), 25-35-45 km (VTT).

De superbes circuits dans notre campagne mâconnaise où alternent vignes, forêts et prairies. Dénivelés des parcours pédestres : 100- m d+ pour le 5km (accessible aux poussettes), 200 m d+ pour le 9 km et 450 m d+ pour le 18 km. Dénivelés des parcours VTT : 600 m d+ pour le 25 km, 900 m d+ pour le 35 km et 1 200 m d+ pour le 45 km. Des ravitaillements sont prévus pour tous. dbaillet71@gmail.com https://www.rencontres-et-loisirs-hurigny.fr/ Hurigny

dernière mise à jour : 2023-02-27 par

Détails Catégories d’Évènement: HURIGNY, Saône-et-Loire Autres Lieu Hurigny Adresse Salle des Sports Hurigny Saône-et-Loire Ville Hurigny Departement Saône-et-Loire Lieu Ville Hurigny

Hurigny Hurigny Saône-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/hurigny /

La Rando d’Hurigny 2023-09-10 was last modified: by La Rando d’Hurigny Hurigny 10 septembre 2023 Hurigny Salle des Sports Hurigny Saône-et-Loire Saône-et-Loire

Hurigny Saône-et-Loire