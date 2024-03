La rando des tontons Daglan, dimanche 7 avril 2024.

La rando des tontons Daglan Dordogne

Les Tontons Rouleurs vous proposent à nouveau de découvrir la vallée du Céou en VTT ou à pied avec la 2e édition de la Rando des Tontons le dimanche 7 avril 2024 à Daglan (24).

Les Tontons Rouleurs vous proposent à nouveau de découvrir la vallée du Céou en VTT ou à pied avec la 2e édition de la Rando des Tontons le dimanche 7 avril 2024 à Daglan (24).

Au programme

2 parcours VTT de 28km (D+550) et 50km (D+1500)

2 parcours trail de 11km (D+260) et 20km (D+460)

2 parcours pédestre de 11km (D+260) et 20km (D+460)

Chez les Tontons pas de chronomètre. On pédale, on court ou on marche pour le plaisir et la convivialité.

A base de singles et de chemins ouverts pour l’occasion. Sur la rando, le ravito des Tontons vous permettra de reprendre des forces pour vous challenger sur un Kom Strava créé pour l’occasion ! À l’arrivée, tourrain, cœurs de canard, huitres et autres victuailles sont proposés en option pour conclure ce beau moment de sport et de convivialité ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07

fin : 2024-04-07

Daglan 24250 Dordogne Nouvelle-Aquitaine ltr00024@gmail.com

L’événement La rando des tontons Daglan a été mis à jour le 2024-03-02 par Périgord Noir Vallée Dordogne