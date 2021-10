La rando des petits grimpeurs au vallon de la chambre au Loup Iffendic, 27 octobre 2021, Iffendic.

La rando des petits grimpeurs au vallon de la chambre au Loup 2021-10-27 – 2021-10-27

Iffendic Ille-et-Vilaine

Le Comité de randonnée d’Ille et Vilaine propose une randonnée pour les petits sportifs à partir de 6 ans et leur famille, au vallon de la chambre au Loup. C’est l’occasion de parcourir les chemins escarpés de cet espace naturel avec un souci particulier porté sur la protection du milieu naturel. Prévoyez de bonnes chaussures et une tenue adaptée à la météo.

Réservation en ligne.

Animation proposée en partenariat avec Montfort Communauté

Le Comité de randonnée d’Ille et Vilaine propose une randonnée pour les petits sportifs à partir de 6 ans et leur famille, au vallon de la chambre au Loup. C’est l’occasion de parcourir les chemins escarpés de cet espace naturel avec un souci particulier porté sur la protection du milieu naturel. Prévoyez de bonnes chaussures et une tenue adaptée à la météo.

Réservation en ligne.

Animation proposée en partenariat avec Montfort Communauté

dernière mise à jour : 2021-09-30 par