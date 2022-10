La rando des escaliers Gray, 15 octobre 2022, Gray.

La rando des escaliers

Gray Haute-Sane

2022-10-15 – 2022-10-15

En collaboration avec l’Entente cycliste Gray-Arc, La rando VTT des escaliers est devenue un rendez-vous sportif et ludique incontournable de l’automne à Gray. Dédiée aux cyclistes, amateurs ou aguerris et autres casse-cous, elle permet de dévaler la ville et ses escaliers à travers un parcours fléché semé d’embûches.

Possibilité de se mettre au vert après l’itinéraire urbain en optant pour un parcours supplémentaire de 13 km en forêt.

Port du casque obligatoire.

La course n’est pas chronométrée et ouverte à toutes et tous dès 13 ans.

Inscriptions à partir de 8h30 (3 euros par personne)

Départ à 9h30

animation@ville-gray.fr +33 3 84 65 69 03 http://www.ville-gray.fr/

