La rando des clochettes Mauléon, dimanche 21 avril 2024.

La rando des clochettes Mauléon Deux-Sèvres

Venez découvrir le bois de la Durbelière à travers une randonnée d’orientation, créée par KAPT.

Munis d’une carte et d’une puce électronique, vous arpenterez les magnifiques allées du bois à la recherche de balises. Chacun suit son rythme et fait autant de kilomètres qu’il le souhaite. Destiné aux enfants accompagnés autant qu’aux adultes.

Buvette sur place.

Non accessible aux poussettes et fauteuils roulants.

Pas de minimum/maximum de membre par équipe, mais seulement une carte et une puce électronique par équipe.

Départ entre 9h et 10h30. 3 3 EUR.

Début : 2024-04-21 09:00:00

fin : 2024-04-21

Château de la Durbelière

Mauléon 79700 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine contact@ladurbeliere.fr

