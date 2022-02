La Rando des Climats Beaune Beaune Catégories d’évènement: Beaune

Côte-d'Or

La Rando des Climats Beaune, 27 mars 2022, Beaune. La Rando des Climats Stade de rugby – Départ et Arrivée 8 Chemin des Mariages Beaune

2022-03-27 07:30:00 – 2022-03-27 16:00:00 Stade de rugby – Départ et Arrivée 8 Chemin des Mariages

Beaune Côte-d’Or Beaune Votre RDV VTT à Beaune!

Parcours de 22/35/45km _ D+ de 400m à 1200m.

Ouvert aux VAE

Ravitaillements et assiette gourmande à l’arrivée. beaunecyclos210@gmail.com +33 6 08 61 91 34 https://randonnee-des-climats.adeorun.com/ Votre RDV VTT à Beaune!

Parcours de 22/35/45km _ D+ de 400m à 1200m.

Ouvert aux VAE

Ravitaillements et assiette gourmande à l’arrivée. Stade de rugby – Départ et Arrivée 8 Chemin des Mariages Beaune

dernière mise à jour : 2022-02-10 par

Détails Catégories d’évènement: Beaune, Côte-d'Or Autres Lieu Beaune Adresse Stade de rugby - Départ et Arrivée 8 Chemin des Mariages Ville Beaune lieuville Stade de rugby - Départ et Arrivée 8 Chemin des Mariages Beaune Departement Côte-d'Or

Beaune Beaune Côte-d'Or https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beaune/

La Rando des Climats Beaune 2022-03-27 was last modified: by La Rando des Climats Beaune Beaune 27 mars 2022 Beaune Côte-d'Or

Beaune Côte-d'Or