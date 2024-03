La Rando des Caveaux Saint-Jean-de-Vaux, dimanche 14 avril 2024.

6-12-17 km. Cette randonnée multi-circuits vous permettra de découvrir le paysage de la Vallée des Vaux et de rencontrer les viticulteurs du coin. Un verre de dégustation ainsi qu’un ravitaillement (produits locaux + ravito classique) vous seront servis dans chaque domaine. Au retour de votre balade, vous aurez la possibilité d’acheter les vins des viticulteurs à la buvette. Les bénéfices de cette manifestation serviront au financement des projets des écoles de Saint-Jean-de-Vaux et Saint-Denis-de-Vaux.

Au programme

Les parcours de cette année s’annoncent riches et diversifiés avec des points de vue sur les collines et villages alentour.

– Circuit 6 km | 4 € départ jusqu’à 14h avec 1 dégustation au domaine MONNERET PÈRES ET FILS.

– Circuit 12 km | 6 € départ jusqu’à 13h avec 2 dégustations aux domaines JOUSSIER et MONNERET PÈRE ET FILS.

– Circuit 17 km | 7€ départ jusqu’à 11h avec 3 dégustations aux domaines JOUSSIER, MONNERET ET FILS et DUREAULT.

Le tarif comprend une dégustation de vin (ou une boisson sans alcool) et un ravitaillement par domaine.

Enfant (de 5 à 12 ans) tarif unique 2 €. Écocup (gobelet consigné) 2 €.

Les circuits emprunteront les communes de Saint-Martin-sous-Montaigu, Saint-Mard-de-Vaux et Saint-Denis-de-Vaux et Barizey.

Buvette à l’arrivée avec possibilité d’acheter les vins de s viticulteurs.

Chèques et espèces acceptés merci de prévoir un peu de monnaie pour faciliter le travail des parents bénévoles.

Merci aux participants de respecter la nature, le balisage, les chemins privés et communaux. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-14 08:00:00

fin : 2024-04-14 14:00:00

Chemin du Liboureau

Saint-Jean-de-Vaux 71640 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté lesloupiotsdelavallee71@gmail.com

