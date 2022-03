La rando des bois Plozévet Plozévet Catégories d’évènement: Finistère

La rando des bois Plozévet, 19 juin 2022, Plozévet. Lieu-dit Trébrévan Chapelle St Ronan

2022-06-19 09:00:00 – 2022-06-19

Plozévet Finistère Plozévet La rando des bois permet de récolter des fonds pour mener à bien un projet caritatif (service pédiatrie de l’hôpital de Quimper) et faire découvrir le patrimoine de notre commune , notamment la chapelle St Ronan. Notre fête inclue une randonnée avec 3 parcours , un repas champêtre, une crêperie et des animations sur le site. chapellestronan@yahoo.fr +33 6 52 62 10 34 https://larandodesbois.wordpress.com/ La rando des bois permet de récolter des fonds pour mener à bien un projet caritatif (service pédiatrie de l’hôpital de Quimper) et faire découvrir le patrimoine de notre commune , notamment la chapelle St Ronan. Notre fête inclue une randonnée avec 3 parcours , un repas champêtre, une crêperie et des animations sur le site. Lieu-dit Trébrévan Chapelle St Ronan Plozévet

