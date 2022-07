La rando de l’été Blangy-sur-Bresle Blangy-sur-Bresle Catégories d’évènement: Blangy-sur-Bresle

Seine-Maritime Blangy-sur-Bresle Départ de la gare de Gamaches pour une randonnée de 15 km suivit d’un repas au restaurant des Falaises.

14h : Visite du Kahl Burg

