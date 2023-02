LA RANDO DE LA COLMONT Brecé Brecé Catégories d’Évènement: Brecé

Mayenne

LA RANDO DE LA COLMONT, 28 mai 2023, Brecé

2023-05-28 08:00:00 – 2023-08-15

Mayenne Brecé EUR Randonnées VTT ouverte à tous de 14km, 25 km, 35 km, 44 km, 50 km ou 67 km. Départs de 8h à 10h de la salle des sports de Brecé.

café et brioche au départ, 3 ravitaillements et sandwich à l’arrivée Randonnée pédestre : un circuit de 12 km et un autre de 20 km. Pré-inscription possible pour la rando vtt sur helloasso.fr Nouvelle Edition La rando de la Colmont mickael.boul.vtt@gmail.com +33 6 32 59 32 72 http://tourmayennevtt.free.fr/ Brecé

