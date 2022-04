La rando de Basse Fontaine pour petits et grands Brienne-la-Vieille Brienne-la-Vieille Catégories d’évènement: Aube

Brienne-la-Vieille

La rando de Basse Fontaine pour petits et grands Brienne-la-Vieille, 12 juin 2022, Brienne-la-Vieille. La rando de Basse Fontaine pour petits et grands Brienne-la-Vieille

2022-06-12 09:30:00 – 2022-06-12 14:00:00

Brienne-la-Vieille Aube Brienne-la-Vieille 10 Eur Participez à la randonné sportive et ludique en partenariat avec La Gym Loisirs de Brienne.

3 parcours sont au choix 5km,10km ou 15km.

La randonnée est ouverte à tous.

Limité à 80 participants. lesamisdebassefontaine@gmail.com Participez à la randonné sportive et ludique en partenariat avec La Gym Loisirs de Brienne.

3 parcours sont au choix 5km,10km ou 15km.

La randonnée est ouverte à tous.

Limité à 80 participants. Brienne-la-Vieille

dernière mise à jour : 2022-03-14 par OT Grands Lacs de Champagne

Détails Catégories d’évènement: Aube, Brienne-la-Vieille Autres Lieu Brienne-la-Vieille Adresse Ville Brienne-la-Vieille lieuville Brienne-la-Vieille Departement Aube

Brienne-la-Vieille Brienne-la-Vieille Aube https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/brienne-la-vieille/

La rando de Basse Fontaine pour petits et grands Brienne-la-Vieille 2022-06-12 was last modified: by La rando de Basse Fontaine pour petits et grands Brienne-la-Vieille Brienne-la-Vieille 12 juin 2022 Aube Brienne-la-Vieille

Brienne-la-Vieille Aube