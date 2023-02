La Rando Classic des 2 Vallées Pommiers Pommiers Catégories d’Évènement: Indre

Pommiers

La Rando Classic des 2 Vallées, 30 avril 2023, Pommiers Pommiers. La Rando Classic des 2 Vallées Pommiers Indre

2023-04-30 05:30:00 – 2023-04-30 Pommiers

Indre Pommiers 14 EUR 14 19 Un périple exceptionnel pour cette 12ème édition !!

Crozant, Gargilesse, 2 villages typiques de la Vallée des Peintres, Crozant, le village le plus représenté sur les tableaux, Gargilesse, le premier village à avoir connu l’engouement artistique. Villages d’artistes, mais aussi villages qui ont su profiter de leur situation géographique privilégiée pour aménager des sentiers de randonnée exceptionnels, sentiers des peintres pour les uns, sentiers nature pour Gargilesse.

5 parcours sont proposés de 20 à 48 km. Le nombre de participants est limité, L’inscription au préalable est obligatoire. Date limite des inscription: 15 avril 2023. L ‘association TEAM BETHENET dont le siège social est à Pommiers, dans l’Indre, organise le dimanche 30 avril 2023 la 12ème édition de la Rando Classic des 2 Vallées, le long de la Vallée des Peintres parcourue par la Creuse et la Sédelle, et

dans les Gorges de la Gargilesse. randodes2valleesorange@orange.fr +33 6 72 76 06 74 https://www.teambethenet.com/ TEAM BETHENET

Pommiers

dernière mise à jour : 2023-02-24 par

Détails Catégories d’Évènement: Indre, Pommiers Autres Lieu Pommiers Adresse Pommiers Indre Ville Pommiers Pommiers lieuville Pommiers Departement Indre

Pommiers Pommiers Pommiers Indre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pommiers pommiers/

La Rando Classic des 2 Vallées 2023-04-30 was last modified: by La Rando Classic des 2 Vallées Pommiers 30 avril 2023 Indre Pommiers Pommiers Indre

Pommiers Pommiers Indre