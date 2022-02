LA RANDO-ANES Combaillaux, 13 mars 2022, Combaillaux.

LA RANDO-ANES Combaillaux

2022-03-13 09:30:00 09:30:00 – 2022-03-13 17:00:00 17:00:00

Combaillaux Hérault Combaillaux

30 30 EUR Accompagné des ânes et et des poneys, nous vous emmenerons au coeur d’un domaine viticole, parcourir ses sentiers, admirer ses vues imprenables, découvrir l’éco-paturage et partager des moments inoubliables! Alors, chaussez vos godasses et réservez votre place! Places limitées!

+33 6 20 66 69 21

ptit poney club

Combaillaux

dernière mise à jour : 2022-02-11 par