Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Aveyron Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac 2 parcours emprunteront « la Montée Christian Woittequand » à St Saturnin de Lenne.

Cette manifestation sera inscrite au calendrier Ufolep 2022.

départ à 13h30 de l’Espace Culturel à St Geniez En hommage à son Président décédé, le Vélo d’Olt lui dédie une randonnée cyclotouriste. velodolt@wanadoo.fr https://velodolt.fr/ 2 parcours emprunteront « la Montée Christian Woittequand » à St Saturnin de Lenne.

départ à 13h30 de l’Espace Culturel à St Geniez Office de Tourisme des Causses à l’Aubrac

