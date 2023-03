La Rançon Du Succès LE GRAND THEATRE 3T TOULOUSE Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Un spectacle à la date du 2023-07-25 à 20:00. Tarif : 27.0 à 27.0 euros. Une comédie à 4 personnages de Matthieu Burnel et Cédric Clémenceau. L'histoire : Pour pouvoir jouer son nouveau spectacle et éviter d'être ruiné, un célèbre humoriste est contraint d'inventer un mensonge improbable…Entre un garde du corps bas de plafond, un assureur mégalomane et une voisine beaucoup trop envahissante, rien ne va se passer comme prévu ! La rançon du succès n'est pas toujours celle qu'on espère…

LE GRAND THEATRE 3T TOULOUSE 40 RUE GABRIEL PERI Haute-Garonne

Détails Catégories d'Évènement: Haute-Garonne, Toulouse
Lieu LE GRAND THEATRE 3T Adresse 40 RUE GABRIEL PERI Ville TOULOUSE

LE GRAND THEATRE 3T TOULOUSE Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

TOULOUSE Haute-Garonne