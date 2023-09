Cet évènement est passé Visite ludique à la découverte de l’envers du décor ! pour les 3-6 ans La Rampe Échirolles Catégories d’Évènement: Échirolles

Isère Visite ludique à la découverte de l’envers du décor ! pour les 3-6 ans La Rampe Échirolles, 17 septembre 2023, Échirolles. Visite ludique à la découverte de l’envers du décor ! pour les 3-6 ans Dimanche 17 septembre, 11h00 La Rampe Gratuit sur réservation – à destination des 3-6 ans Visite des coulisses de la salle de spectacle La Rampe à Echirolles.Des loges, au plateau en passant par le studio et les bureaux, un parcours à pour les petits à la découvertedes métiers cachés du spectacle vivant suivi d’un apéro sirop! La Rampe 15 Av. du 8 Mai 1945, 38130 Échirolles Échirolles 38130 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 0476400505 [{« type »: « phone », « value »: « 0476400505 »}] Cette scène conventionnée propose des spectacles de septembre à mai et accompagne la création des artistes. Tram A arrêt La Rampe – Bus ligne C7 arrêt La Rampe-Centre Ville Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

