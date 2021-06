Yssingeaux Yssingeaux 43200, Yssingeaux La Ramarche estivale Yssingeaux Yssingeaux Catégories d’évènement: 43200

Yssingeaux

La Ramarche estivale Yssingeaux, 19 juin 2021-19 juin 2021, Yssingeaux. La Ramarche estivale 2021-06-19 – 2021-06-19 devant la mairie Place Charles de Gaulle

Yssingeaux 43200 Yssingeaux Le principe est simple: Tu as des envies de promenades, de grand air, de verdure… MAIS tu n’arrêtes pas de voir des déchets humains non recyclables (ou pas) ? Joins donc l’utile a l’agréable en ramassant ce que tu trouves tout au long de ta marche! +33 4 71 59 10 76 http://www.ot-des-sucs.fr/ Le principe est simple: Tu as des envies de promenades, de grand air, de verdure… MAIS tu n’arrêtes pas de voir des déchets humains non recyclables (ou pas) ? Joins donc l’utile a l’agréable en ramassant ce que tu trouves tout au long de ta marche!

Détails Catégories d’évènement: 43200, Yssingeaux Étiquettes évènement : Autres Lieu Yssingeaux Adresse devant la mairie Place Charles de Gaulle Ville Yssingeaux lieuville 45.14273#4.12355