Nice Nice Alpes-Maritimes, Nice La Ralentie Nice Nice Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Nice

La Ralentie Nice, 18 décembre 2021, Nice. La Ralentie La Diacosmie – Opéra Nice Côte d’Azur 8 avenue Claude Debussy Nice

2021-12-18 – 2021-12-18 La Diacosmie – Opéra Nice Côte d’Azur 8 avenue Claude Debussy

Nice Alpes-Maritimes EUR Dans le cadre du festival MANCA La Diacosmie – Opéra Nice Côte d’Azur 8 avenue Claude Debussy Nice

dernière mise à jour : 2021-08-16 par

Détails Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes, Nice Autres Lieu Nice Adresse La Diacosmie - Opéra Nice Côte d'Azur 8 avenue Claude Debussy Ville Nice lieuville La Diacosmie - Opéra Nice Côte d'Azur 8 avenue Claude Debussy Nice