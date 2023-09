La raisin d’or en Sauternais – Evénement sportif La raisin d’or Sauternes, 11 novembre 2023, Sauternes.

La raisin d’or en sauternais c’est quoi ? C’est une manifestation sportive qui se déroule dans le merveilleux Vignoble de l’appellation Sauternes et Barsac, ainsi qu’au coeur de la Vallée du Ciron.

Activités et tarifs

Le VTT : 12 € > 18 €

Le Trail : 10 € > 25 € (gratuit pour les enfants)

La Marche Nordique : 14 €

La Randonnée Pédestre : 15 €

Le Gravel : 25 € > 30 €

Quel est l’objectif d’une telle manifestation ?

Dans un premier temps la Raisin d’Or en Sauternais a pour but de valoriser notre région à travers des épreuves sportives et de la faire découvrir aux participants mais aussi à leurs accompagnateurs dans les moindres détails : le vignoble des appellations Sauternes et Barsac avec ses nombreux châteaux ainsi que la vallée du Ciron.

Le 11 et 12 Novembre 2023, c’est à Sauternes qu’il faudra être !

