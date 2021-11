Marseille Vidéochroniques Bouches-du-Rhône, Marseille La Rage Vidéochroniques Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

La Rage Vidéochroniques, 2 novembre 2021, Marseille. La Rage

du mardi 2 novembre au samedi 8 janvier 2022 à Vidéochroniques

Le “duo show”, qui réunit deux corpus distincts émanant de deux artistes différents, s’inscrit désormais comme un format attaché à Vidéochroniques. La réussite de ce type de propositions, fondées sur le croisement de qualités communes à deux artistes, tient également au fait qu’elles nuancent leurs approches et révèlent leur démarcation. Ce troisième duo réunira Nicolas Daubanes et Frédéric Vaësen et s’attachera ainsi à mettre en lumière les liens existants entre les travaux de ces deux artistes.

Entée Libre

Vidéochroniques 1 place de Lorette 13002 Marseille Marseille Le Panier Bouches-du-Rhône

