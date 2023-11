Tourne’Sol : Venez découvrir les prestataires de la monnaie locale ! La Rafistolerie Castanet-Tolosan Catégories d’Évènement: Castanet-Tolosan

Haute-Garonne Tourne’Sol : Venez découvrir les prestataires de la monnaie locale ! La Rafistolerie Castanet-Tolosan, 18 novembre 2023, Castanet-Tolosan. Tourne’Sol : Venez découvrir les prestataires de la monnaie locale ! Samedi 18 novembre, 14h00 La Rafistolerie Sur inscription Samedi 18 novembre, c’est le Tourne’Sol ! Nous déambulerons en groupe dans le centre de Castanet pour découvrir les commerces et associations partenaires de la monnaie locale.

Rendez-vous à 14h à la Rafistolerie (1 Place Guillaume Fourès) ! Pour vous y inscrire, c’est ici : https://framaforms.org/tounesol-visite-des-prestataires-du-sol-violette-de-castanet-tolosan-1698160591 La Rafistolerie 1 place Guillaume Fourès, 31320 Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://framaforms.org/tounesol-visite-des-prestataires-du-sol-violette-de-castanet-tolosan-1698160591 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Sol Violette ESS Association Sol Violette

