Braderie d’automne à la Rafistolerie Samedi 14 octobre, 10h00 La Rafistolerie Entrée libre et gratuite pour tou.te.s

> Grand déstockage dans notre boutique solidaire :

– 50% sur tous les objets

> Concert pop/rock à 17h – Les Indécis (gratuit)

> Buvette et grignote tout au long de la journée

NB : Réception de vos apports exceptionnellement fermée ce jour-là, merci pour votre compréhension.

Au plaisir de vous retrouver !

Plus d’infos : https://fb.me/e/9yTMqTa2E

La Rafistolerie est une association à but non lucratif créée en 2018, reconnue d’intérêt général, qui gère une Ressourcerie.

Notre ambition est d’agir pour la protection de l’environnement en créant de l’emploi et du lien social sur le territoire du Sicoval, dans une démarche écologique et solidaire.

Basée sur le modèle du Réseau National des Ressourceries et Recycleries, notre association fonctionne autour de 4 activités principales :

– collecter des objets inutilisés,

– les revaloriser pour leur donner une nouvelle vie,

– redistribuer ces objets auprès d’un public diversifié,

– sensibiliser les habitants à la réduction des déchets.

Et pour ne rien louper de notre actualité, suivez-nous sur les réseaux :

Site internet : www.larafistolerie.org

Facebook : www.facebook.com/larafistolerie31

Instagram : https://www.instagram.com/association_larafistolerie/

La Rafistolerie 1 place Guillaume Fourès, 31320 Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T10:00:00+02:00 – 2023-10-14T18:00:00+02:00

