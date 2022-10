Archipéi la raffinerie, 14 octobre 2022, Saint-Paul.

Vendredi 14 octobre, 09h00 la raffinerie

Entrée Libre

Journées nationales de l’architecture

la raffinerie Savanna La Réunion Saint-Paul 97460 La Réunion parkings a proximité

+262 692 59 69 27 http://www.laraffinerie.re https://www.facebook.com/La.Raffinerie.Savanna/;https://www.instagram.com/laraffineriesavanna/ La Raffinerie est une friche éco-culturelle au coeur du quartier populaire de Savanna à Saint Paul de la Réunion, groupement d’espaces autonomes et interdépendants, ce projet se positionne comme un vrai levier de promotion et d’émergence à l’échelle locale et régionale. Abritée au cœur de l’ancienne raffinerie de sucre de Savanna elle propose à tous les publics des activités allant d’ateliers jardins, recyclerie, du sport de remise en forme pour enfants et adultes, des ateliers d’artistes, un espace de coworking, une amap, d’une serre aquaponique et des évènements à caractères culturels et artistiques.

Pour la quatrième année consécutive, dans le cadre des journées nationales de l’architecture nous organisons Archipéi, un évènement dédié à l’architecture qui sera sur le thème de la construction Bambou.

Programme :

9h-11h visite/médiation marmailles + atelier marmailles en lien avec l’architecture

14h-16h visite/médiation marmailles + atelier marmailles en lien avec l’architecture

17h30 – Ouverture de la buvette

17h30 – Exposition CAUE

17h30 + 18h Visite du site / médiation structure bambou avec les étudiants

18h30 – Ouverture de la restauration

18h30 – 19h15 Projection du bilan du workshop + questions / réponses

19h15 – 30 min de reportage sur le thème d’habitats écologiques

19h45 – entracte

20h00 – présentation de projet d’habitat à La Réunion + questions / réponses



