La radio SUN ouvre ses studios Sun Radio, 18 février 2023, Nantes.

2023-02-18

Horaire : 10:00 16:00

Gratuit : oui Entrée libre. Visites guidées sur inscriptions :lesonunique.com Tout public

Le 18 février 2023, nous vous accueillerons dans nos studios de Nantes, Cholet et Saint-Nazaire pour rencontrer nos équipes, découvrir un studio de radio ou encore échanger sur un projet de chronique ou d’émission. Les portes ouvertes reprennent du service à l’occasion de la journée mondiale de la radio célébrée le 13 février. Pour ce faire, nous vous avons concocté animations et programmations spéciales, à suivre depuis nos studios et sur nos antennes. Visites guidées à 10h15, 10h45 et une dernière destinée spécialement aux enfants à 11h15. Sur inscriptions, 8 participants max par visite. Vos animateurs et animatrices préférés seront aux commandes de l’antenne pour des émissions spéciales, en direct, de 13h à 16h :De 12h30 à 13h, l’équipe de l’Autre Ciné prend les micros pour vous livrer sa sélection de films de la semaine. De 13h à 14h, place à une programmation spéciale de musique émergente et indépendante, avec aTRACKtion qui accueille pour l’occasion Betty du podcast Love Letters. De 14h à 15h, les galettes envahissent le studio en présence des Vinyliques Anonymes, bien décidés à vous immerger dans leur monde où la platine est reine. Et de 15h à 16h, avalanche de groove avec la joyeuse bande de Fonkbox pour clôturer ce grand retour des portes ouvertes !

Sun Radio Centre-ville Nantes 44000

02 40 13 32 13 0240133213 https://LeSonUnique.com