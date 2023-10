Cet évènement est passé Deviens un journaliste et couvre les festivals locaux ! La radio Quartier des ondes Rennes Catégorie d’Évènement: Rennes Deviens un journaliste et couvre les festivals locaux ! La radio Quartier des ondes Rennes, 13 juillet 2023, Rennes. Deviens un journaliste et couvre les festivals locaux ! 13 juillet – 25 août La radio Quartier des ondes Gratuit 14h30-17h

Rejoins-nous au micro et découvre l’univers de la radio durant un de ces 3 stages : Du 13 au 19 juillet, couvre le festival de Quartiers d’été. Du 7 au 11 aout, couvre le festival No Logo. Du 21 au 25 aout, couvre le festival du Roi Arthur. Durant 5 après midi pour chaque stage, découvre le monde de la radio à travers la création d’interviews, reportages, micro-trottoirs, chroniques, montage audio, régie technique afin de créer votre émission radio de A à Z. Inscription par mail ou téléphone, ou au 12 square de Galicie les mercredis après midi de 16h30-18h pendant le plateau radio. La radio Quartier des ondes 1 Square des Hautes Ourmes, Rennes, France Rennes 35200 Bretagne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-13T14:30:00+02:00 – 2023-07-13T16:30:00+02:00

2023-08-25T14:30:00+02:00 – 2023-08-25T16:30:00+02:00 Détails Catégorie d’Évènement: Rennes Autres Lieu La radio Quartier des ondes Adresse 1 Square des Hautes Ourmes, Rennes, France Ville Rennes Lieu Ville La radio Quartier des ondes Rennes latitude longitude 48.087855;-1.649498

La radio Quartier des ondes Rennes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/