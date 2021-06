Muret Site TDF Muret Haute-Garonne, Muret La radio en fête ! Site TDF Muret Muret Catégories d’évènement: Haute-Garonne

**L’Institut national de l’audiovisuel** et son partenaire **Pyrénées FM** vous invitent à célébrer les 100 ans de la radio et les 40 ans de la libération des ondes dans le parc du site TDF de Muret, premier site de diffusion de la radio en Midi-Pyrénées. Portes ouvertes, conférences, musique, visites, live radio, diffusion d’archives…

Invitation réservée aux professionnels de 9h à 14h. Ouverture au public de 14h à 18h. Événement organisé dans le strict respect des consignes sanitaires, masque obligatoire, jauge 150 personnes

