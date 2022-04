La rade au crépuscule à bord de l’Adèle – sortie en bateau

La rade au crépuscule à bord de l’Adèle – sortie en bateau, 20 juillet 2022, . La rade au crépuscule à bord de l’Adèle – sortie en bateau

2022-07-20 – 2022-07-20 Cherbourg possède la seconde plus grande rade artificielle au monde, avec une superficie de 1 500 hectares. En 1860, sous l’impulsion de l’empereur Napoléon III, elle est pourvue de trois forts. Ces ouvrages qui ont évolué au cours du temps, sont… dernière mise à jour : 2022-04-24 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville