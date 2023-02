Découvrez les luminaires en cuir de LuLé studio 31 mars – 2 avril La Racine – LuLé studio

Présentation des nouveaux luminaires en cuir LuLé studio créés par Alexandra ÉPÉE.

LuLé studio créé par Alexandra ÉPÉE designer, artisane, scénographe, formée à l’Ecole nationale supérieure des Arts-Décoratifs, s’attache à développer des projets centrés sur l’humain et son bien-être.Outre des projets de design d’espace qui cherchent à procurer du confort et à créer du lien, LuLé studio propose une gamme de luminaires originaux. Il sont là, eux aussi, pour habiller les lieux à habiter et créent du lien entre des matières et des domaines d’applications peu communs.En effet, les luminaires du studio sont principalement réalisés en matières naturelles et nobles comme le cuir ou la feuille de pierre. Ces deux matériaux sont encore peu présents dans les offres de luminaires, il est ici question d’apporter le raffinement de l’habillement ou de la maroquinerie (cuir et point sellier) dans l’univers de l’éclairage. Cela permet de décaler légèrement l’usage pour accrocher le regard, singulariser l’objet et “sublimer le quotidien“.

Les baladeuses LuLé studio dans la Maison France 5

LuLé studio pendant les JEMA 2023

Pour ces JEMA 2023 LuLé studio est invité par La Racine, studio de design global pour présenter son travail au 25 rue Popincourt dans le 11ème arrondissement de Paris.

Vous pourrez redécouvrir la collection de baladeuses légèrement modifiées en cette nouvelle année et les toutes nouvelles appliques murales et suspensions du studio.

Alexandra vous présentera les matériaux utilisés dans son travail : le cuir, la feuille de pierre et le papier ainsi que ses méthodes de conception : couture, découpe et travail des jeux de lumière.

Au plaisir de vous accueillir.

Vernissage le vendredi 31 mars de 17h30 à 22h00. 25 rue Popincourt, Paris.



Alexandra ÉPÉE