La Rabillonnerie / Biodiversité au jardin Saint-Loup, 19 septembre 2021-19 septembre 2021, Saint-Loup.

Saint-Loup 58200

Le matin : Visite des vergers du jardin, verger palissé et verger conservatoire pour découvrir la grande variété des fruits que l’on peut cultiver dans la Nièvre. Promenade au jardin, observation des arbres, cueillette et dégustation, selon maturité. L’après midi : Parcours de biodiversité : comment on peut, même dans un petit jardin, ménager des espaces qui favorisent la biodiversité et la santé du jardin. Quelques idées simples à découvrir au fil d’une promenade pour repérer tous les animaux qui y vivent, grands, moyens, petits et même tout petits. Sans oublier quelques plantes clés bien utiles et qui ont pourtant parfois bien mauvaise réputation.

+33 9 75 57 92 82

