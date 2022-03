La Rabastinhòla Halle,Rabastens (81)

La Rabastinhòla Halle,Rabastens (81), 3 juillet 2022, . La Rabastinhòla

Halle , Rabastens (81), le dimanche 3 juillet à 20:00

– 20h Baléti Castanha é Vinovèl Programme : Marché de Créateurs, artisans d’Art et producteurs Animations Jeux en bois Traditionnels Ciné débat, Conférence, Conte pour enfants, Musique de rue Catinoiu et Jacouti Brick à Drac Bouilleur de Sons Arredalh Los tresbadors d’Ariejo Castanha é Vinovèl La Talvera Le Quadrille Occitan Nou Sorres Trio Renseignements au 0646441795 ou par mail comitatrabasteam@gmail.com *source : événement [La Rabastinhòla](https://agendatrad.org/e/35836) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

gratuit

avec Castanha é Vinovèl Halle,Rabastens (81) Halle , 81800 Rabastens, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-03T20:00:00 2022-07-03T22:30:00

Détails Autres Lieu Halle,Rabastens (81) Adresse Halle , 81800 Rabastens, France lieuville Halle,Rabastens (81)