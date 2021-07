Mulhouse Mulhouse Haut-Rhin, Mulhouse La quinzaine olympique Mulhouse Mulhouse Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Mulhouse

La quinzaine olympique Mulhouse, 23 juillet 2021-23 juillet 2021, Mulhouse. La quinzaine olympique 2021-07-23 – 2021-08-08

Mulhouse Haut-Rhin Plongez dans l’ambiance des jeux olympiques : test d’activités sportives, découverte du monde du sport de haut-niveau et des membres de la Team Olympique Mulhouse Alsace, visionnage des épreuves des JO en direct… +33 3 69 77 67 77 Plongez dans l’ambiance des jeux olympiques : test d’activités sportives, découverte du monde du sport de haut-niveau et des membres de la Team Olympique Mulhouse Alsace, visionnage des épreuves des JO en direct… dernière mise à jour : 2021-07-02 par

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Mulhouse Étiquettes évènement : Autres Lieu Mulhouse Adresse Ville Mulhouse lieuville 47.74494#7.34343

Évènements liés