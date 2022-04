La Quinzaine Littéraire : lectures-conférences Agen Agen Catégories d’évènement: Agen

Lot-et-Garonne

La Quinzaine Littéraire : lectures-conférences Agen, 8 avril 2022, Agen. La Quinzaine Littéraire : lectures-conférences Agen

2022-04-08 18:30:00 – 2022-04-08

Agen Lot-et-Garonne Agen Présentation d’une revue hors du commun : la Quinzaine Littéraire par Maïté Bouyssy, historienne, normalienne, maître de conférences -Histoire culturelle du 19°s- à l’Université Paris 1-Sorbonne. Présentation d’une revue hors du commun : la Quinzaine Littéraire par Maïté Bouyssy, historienne, normalienne, maître de conférences -Histoire culturelle du 19°s- à l’Université Paris 1-Sorbonne. +33 5 53 99 37 14 Présentation d’une revue hors du commun : la Quinzaine Littéraire par Maïté Bouyssy, historienne, normalienne, maître de conférences -Histoire culturelle du 19°s- à l’Université Paris 1-Sorbonne. Librairie les Utopiques

Agen

dernière mise à jour : 2022-04-04 par OT Destination Agen

Détails Catégories d’évènement: Agen, Lot-et-Garonne Autres Lieu Agen Adresse Ville Agen lieuville Agen Departement Lot-et-Garonne

Agen Agen Lot-et-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/agen/

La Quinzaine Littéraire : lectures-conférences Agen 2022-04-08 was last modified: by La Quinzaine Littéraire : lectures-conférences Agen Agen 8 avril 2022 Agen Lot-et-Garonne

Agen Lot-et-Garonne