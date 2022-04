LA QUINZAINE DU JEU – TOURNOI MARIO KART, 29 avril 2022, .

LA QUINZAINE DU JEU – TOURNOI MARIO KART

2022-04-29 14:00:00 – 2022-04-29 17:00:00

Enfourchez vos véhicules, accrochez vos ceintures et faites gronder les moteurs… Ça va chauffer à la médiathèque. Venez défier vos amis à Mario Kart sur Switch et tentez de remporter la coupe !

Sur présentation de la carte abonné.

Rendez-vous au Pôle Musique, Arts et Cinéma | Espace ludique.

Enfourchez vos véhicules, accrochez vos ceintures et faites gronder les moteurs… Ça va chauffer à la médiathèque. Venez défier vos amis à Mario Kart sur Switch et tentez de remporter la coupe !

Sur présentation de la carte abonné.

Rendez-vous au Pôle Musique, Arts et Cinéma | Espace ludique.

Enfourchez vos véhicules, accrochez vos ceintures et faites gronder les moteurs… Ça va chauffer à la médiathèque. Venez défier vos amis à Mario Kart sur Switch et tentez de remporter la coupe !

Sur présentation de la carte abonné.

Rendez-vous au Pôle Musique, Arts et Cinéma | Espace ludique.

dernière mise à jour : 2022-04-18 par