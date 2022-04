LA QUINZAINE DU JEU – TABLE À ÉNIGMES

LA QUINZAINE DU JEU – TABLE À ÉNIGMES, 23 avril 2022, . LA QUINZAINE DU JEU – TABLE À ÉNIGMES

2022-04-23 – 2022-05-07 Une table un peu spéciale pour faire réfléchir pe-tits et grands : découvrez les livres-jeux de la médiathèque. Résolvez nos énigmes, charades, rébus et autres casse-têtes… Un petit cadeau est à gagner !

Pour les 6-12 ans.

Rendez-vous au Pôle Enfance. Une table un peu spéciale pour faire réfléchir pe-tits et grands : découvrez les livres-jeux de la médiathèque. Résolvez nos énigmes, charades, rébus et autres casse-têtes… Un petit cadeau est à gagner !

Pour les 6-12 ans.

Rendez-vous au Pôle Enfance. Une table un peu spéciale pour faire réfléchir pe-tits et grands : découvrez les livres-jeux de la médiathèque. Résolvez nos énigmes, charades, rébus et autres casse-têtes… Un petit cadeau est à gagner !

Pour les 6-12 ans.

Rendez-vous au Pôle Enfance. dernière mise à jour : 2022-04-13 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville