LA QUINZAINE DU JEU – PROTOTYPES D’AUTEURS Lignan-sur-Orb, 3 mai 2022, Lignan-sur-Orb. LA QUINZAINE DU JEU – PROTOTYPES D’AUTEURS Lignan-sur-Orb

2022-05-03 14:00:00 – 2022-05-03 17:00:00

Lignan-sur-Orb Hérault Lignan-sur-Orb Avec Christophe Lauras, venez découvrir plusieurs prototypes de jeux à différents stades d’avancement. Des jeux en phase de développement comme Kawaii Police, Le casse du siècle ou Eggz ou encore des jeux presque finalisés avec de belles illustrations comme Zenibeast…Ne manquez pas l’occasion de les tester et surtout de donner votre avis!

dernière mise à jour : 2022-04-20 par

