Hérault

2022-04-28 14:30:00 14:30:00 – 2022-04-28 17:00:00 17:00:00

Béziers Hérault Partagez un moment convivial durant cette après-midi dédiée aux jeux de sociétés et aux jeux vidéos!

Partagez un moment convivial durant cette après-midi dédiée aux jeux de sociétés et aux jeux vidéos!

Tout public – sur inscription

+33 4 67 36 71 31

