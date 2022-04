LA QUINZAINE DU JEU – JOUONS ENSEMBLE

2022-04-27 – 2022-04-27 Petits et grands, venez jouer aux jeux cultes des kermesses : Tangram géant, Molky, Jeu des anneaux, chamboule-tout, tir à la corde…Venez profitez d’un moment convivial en extérieur!

Tout public – sur inscription

