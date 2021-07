La Quinzaine du Jeu Jeux Jeux festifs Loudéac, 19 juillet 2021-19 juillet 2021, Loudéac.

La Quinzaine du Jeu Jeux Jeux festifs 2021-07-19 – 2021-07-19 Ludothèque 4/6 Boulevard de la gare

Loudéac Côtes d’Armor Loudéac

La ludothèque organise la QUINZAINE DU JEU du 12 au 23 juillet sur le territoire de Loudéac communauté. Tous les jours, nous proposons une animation différente, libre et gratuite.

Ce 19 juillet : jeux en bois, jeux sportifs ou autres épreuves vous attendent : prouvez que vous êtes le plus grand joueur.

Tout public. Les enfants de + de 10 ans non accompagnés devront présenter une autorisation parentale.

ludotheque@loudeac-communaute.bzh +33 2 96 66 40 17 http://www.bretagnecentre.bzh/

