LA QUINZAINE DU JEU – JEUX EN BOIS SURDIMENSIONNÉS

2022-04-30 – 2022-04-30 Petits et grands, amusez-vous avec des jeux en bois surdimensionnés issus des cultures du monde entier. Une après-midi à savourer en famille, seul ou entre amis !

