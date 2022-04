LA QUINZAINE DU JEU – JEUX DE SOCIETE AVEC L’EDITEUR DEBACLE JEUX Sauvian Sauvian Catégories d’évènement: Hérault

Sauvian Hérault L’éditeur “Débâcle Jeux” vous attend nombreux pour vous présenter et animer les jeux de son catalogue.

Tout public.

Entrée libre. L’éditeur “Débâcle Jeux” vous attend nombreux pour vous présenter et animer les jeux de son catalogue. Tout public. Entrée libre. +33 4 67 39 91 72 https://mediatheque.beziers-mediterranee.fr/ L’éditeur “Débâcle Jeux” vous attend nombreux pour vous présenter et animer les jeux de son catalogue.

