Loudéac Côtes d’Armor La ludothèque organise la QUINZAINE DU JEU du 12 au 23 juillet sur le territoire de Loudéac communauté. Tous les jours, nous proposons une animation différente, libre et gratuite.

Ce 20 juillet : séances bébés lecteurs suivie du lancement des balades lecture connectées.

dernière mise à jour : 2021-07-07

