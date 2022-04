LA QUINZAINE DU JEU – INITIATION AUX ÉCHECS

LA QUINZAINE DU JEU – INITIATION AUX ÉCHECS, 26 avril 2022, . LA QUINZAINE DU JEU – INITIATION AUX ÉCHECS

2022-04-26 14:00:00 – 2022-04-26 17:00:00 Serez-vous échec et mat ? Deux animateurs diplô-més vous apprendront les règles des échecs pour que vous puissiez devenir le Roi ou la Reine du jeu ! Serez-vous le nouveau King/Queen’s gambit ?

Rendez-vous au Pôle Actualité et sur le Parvis . Serez-vous échec et mat ? Deux animateurs diplô-més vous apprendront les règles des échecs pour que vous puissiez devenir le Roi ou la Reine du jeu ! Serez-vous le nouveau King/Queen’s gambit ?

Rendez-vous au Pôle Actualité et sur le Parvis . Serez-vous échec et mat ? Deux animateurs diplô-més vous apprendront les règles des échecs pour que vous puissiez devenir le Roi ou la Reine du jeu ! Serez-vous le nouveau King/Queen’s gambit ?

Rendez-vous au Pôle Actualité et sur le Parvis . dernière mise à jour : 2022-04-13 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville