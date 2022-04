LA QUINZAINE DU JEU – FABRICATION D’UN JEU DE L’OIE

LA QUINZAINE DU JEU – FABRICATION D’UN JEU DE L’OIE, 27 avril 2022, . LA QUINZAINE DU JEU – FABRICATION D’UN JEU DE L’OIE

2022-04-27 – 2022-04-27 Rendez-vous à la BCD pour fabriquer un jeu de l’oie sur le thème des oiseaux. Rendez-vous à la BCD pour fabriquer un jeu de l’oie sur le thème des oiseaux. Rendez-vous à la BCD pour fabriquer un jeu de l’oie sur le thème des oiseaux. dernière mise à jour : 2022-04-20 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville