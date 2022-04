LA QUINZAINE DU JEU – EXPOSITION – TWIN IT

LA QUINZAINE DU JEU – EXPOSITION – TWIN IT, 23 avril 2022, . LA QUINZAINE DU JEU – EXPOSITION – TWIN IT

2022-04-23 – 2022-04-23 Avant de devenir un jeu, Twin-it est d’abord un projet graphique dont le premier motif fut dessiné en 1993 par Tom Vuarchex. Venez découvrir toute la richesse graphique ce de jeu grâce à cette exposition se composant de 10 panneaux expliquant le jeu et son origine, ainsi que 30 motifs surdimensionnés qui vous en mettront plein la vue!

Tout public – Galerie

