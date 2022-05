LA QUINZAINE DU JEU – ESCAPE GAME – ENFERMES DANS UN LIVRE, 7 mai 2022, .

LA QUINZAINE DU JEU – ESCAPE GAME – ENFERMES DANS UN LIVRE

2022-05-07 10:15:00 – 2022-05-07

Vous voilà piégés entre les pages d’un livre étrange qui vous a téléporté à l’intérieur de son histoire. Il vous reste seulement quelques pages pour découvrir comment vous échapper car une fois l’histoire terminée, il n’est plus possible de revenir en arrière et vous y resterez coincés à jamais…

Dès 10 ans, ados/adultes.

Pôle musique, arts et cinéma.

Vous voilà piégés entre les pages d’un livre étrange qui vous a téléporté à l’intérieur de son histoire. Il vous reste seulement quelques pages pour découvrir comment vous échapper car une fois l’histoire terminée, il n’est plus possible de revenir en arrière et vous y resterez coincés à jamais…Dès 10 ans, ados/adultes. Pôle musique, arts et cinéma.

Vous voilà piégés entre les pages d’un livre étrange qui vous a téléporté à l’intérieur de son histoire. Il vous reste seulement quelques pages pour découvrir comment vous échapper car une fois l’histoire terminée, il n’est plus possible de revenir en arrière et vous y resterez coincés à jamais…

Dès 10 ans, ados/adultes.

Pôle musique, arts et cinéma.

MAM

dernière mise à jour : 2022-04-13 par