LA QUINZAINE DU JEU – ESCAPE BOX Villeneuve-lès-Béziers Villeneuve-lès-Béziers Catégories d’évènement: Hérault

Villeneuve-lès-Béziers

LA QUINZAINE DU JEU – ESCAPE BOX Villeneuve-lès-Béziers, 29 avril 2022, Villeneuve-lès-Béziers. LA QUINZAINE DU JEU – ESCAPE BOX Villeneuve-lès-Béziers

2022-04-29 14:00:00 – 2022-04-29 17:00:00

Villeneuve-lès-Béziers Hérault Villeneuve-lès-Béziers “La roulotte des jeux” vous propose une expérience récréative et ludique pour un groupe de 15/20 participants qui doivent réussir l’aventure dans un délai record. Cinq caissons en bois à tiroirs cachent l’univers du jeu et n’attendent que votre curiosité pour le mettre en vie.

Pour les 6-11ans – Sur inscription. “La roulotte des jeux” vous propose une expérience récréative et ludique pour un groupe de 15/20 participants qui doivent réussir l’aventure dans un délai record. Cinq caissons en bois à tiroirs cachent l’univers du jeu et n’attendent que votre curiosité pour le mettre en vie. Pour les 6-11ans – Sur inscription. +33 4 67 39 47 51 https://mediatheque.beziers-mediterranee.fr/ “La roulotte des jeux” vous propose une expérience récréative et ludique pour un groupe de 15/20 participants qui doivent réussir l’aventure dans un délai record. Cinq caissons en bois à tiroirs cachent l’univers du jeu et n’attendent que votre curiosité pour le mettre en vie.

Pour les 6-11ans – Sur inscription. Villeneuve-lès-Béziers

dernière mise à jour : 2022-04-20 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Villeneuve-lès-Béziers Autres Lieu Villeneuve-lès-Béziers Adresse Ville Villeneuve-lès-Béziers lieuville Villeneuve-lès-Béziers Departement Hérault

Villeneuve-lès-Béziers Villeneuve-lès-Béziers Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeneuve-les-beziers/

LA QUINZAINE DU JEU – ESCAPE BOX Villeneuve-lès-Béziers 2022-04-29 was last modified: by LA QUINZAINE DU JEU – ESCAPE BOX Villeneuve-lès-Béziers Villeneuve-lès-Béziers 29 avril 2022 Hérault Villeneuve-lès-Béziers

Villeneuve-lès-Béziers Hérault